“جمرك مصراتة” يوقف استيراد السيارات المتجاوز عمرها 10 سنوات

منع رئيس مركز جمرك ميناء مصراتة البحري، خالد الضلعة، استقبال السفن المحمّلة بالسيارات المستعملة إلى ميناء مصراتة البحري، اعتبارًا من 12 أغسطس الجاري.

وأرجع “الضلعة”، في رسالة وجهها إلى مدير عام الإدارة العامة لميناء المنطقة الحرة بمصراتة؛ السبب إلى التقيّد بالقرار رقم 188 لسنة 2012، الصادر عن وزارة الاقتصاد، بشأن إيقاف السيارات المستعملة التي تجاوز عمرها عشر سنوات.

يُشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة للتنمية حذّر من الإفراط في استيراد السيارات المستعملة، معتبرًا أن ذلك يُشكّل تهديدًا للبيئة في ظلّ خطورتها على السلامة.

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