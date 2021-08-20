اقتصاد

الاقتصاد تبحث نقل تبعية مراقباتها إلى البلديات

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

بحث مدير إدارة الشؤون التجارية وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، الخميس، تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم «225» لسنة 2021، بشأن نقل تبعية مراقبات الاقتصاد والتجارة إلى البلديات.

وبحسب بيان الوزارة بـ فيسبوك، جاء ذلك في اجتماع احتضنه مقر وزارة الاقتصاد، وضم مديري الإدارات القانونية والشركات والدراسات والإصلاحات الاقتصادية، وعدد من مراقبات الاقتصاد والتجارة بالمناطق.

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع تطرق إلى المشكلات والعراقيل التي تواجه تنفيذ القرار، وآثاره السلبية على أداء المراقبات فنيا، واتفق مراقبو الاقتصاد والتجارة على إعداد مذكرة شارحة بالخصوص إلى وزير الاقتصاد والتجارة لإحالتها إلى رئيس مجلس الوزراء.

حكومة الوحدة الوطنية مراقبات الاقتصاد والتجارة وزارة الاقتصاد والتجارة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك