الاقتصاد تبحث نقل تبعية مراقباتها إلى البلديات

أخبار ليبيا 24

بحث مدير إدارة الشؤون التجارية وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، الخميس، تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم «225» لسنة 2021، بشأن نقل تبعية مراقبات الاقتصاد والتجارة إلى البلديات.

وبحسب بيان الوزارة بـ فيسبوك، جاء ذلك في اجتماع احتضنه مقر وزارة الاقتصاد، وضم مديري الإدارات القانونية والشركات والدراسات والإصلاحات الاقتصادية، وعدد من مراقبات الاقتصاد والتجارة بالمناطق.

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع تطرق إلى المشكلات والعراقيل التي تواجه تنفيذ القرار، وآثاره السلبية على أداء المراقبات فنيا، واتفق مراقبو الاقتصاد والتجارة على إعداد مذكرة شارحة بالخصوص إلى وزير الاقتصاد والتجارة لإحالتها إلى رئيس مجلس الوزراء.