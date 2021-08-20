الحويج يُوجّه بتشكيل لجنة لتسعير الدقيق المحلي والمورّد

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج المشاكل التي تواجه المخابز في توفير مادة الدقيق وسبل معالجتها، خلال اجتماعه مع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، كما ضمّ الاجتماع ممثلين عن النقابة العامة

للمخابز وعددًا من أصحاب المخابز.

الحويج؛ وجّه بتشكيل لجنة تتولى تسعير مادة الدقيق المنتجة محليًا، والموردة وتحديد أسعار وضوابط صناعة رغيف الخبز برئاسة مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وعضوية وزارة الاقتصاد والتجارة.

وأعطى الإذن لنقابة المخابز لتأسيس شركة بمساهمة أصحاب المخابز لتوريد مادة الدقيق، تحت إشراف ومتابعة وزارة الاقتصاد والتجارة، على أن تتولى الوزارة متابعة عمل المخابز وفق المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية

بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي وجهاز الحرس البلدي. من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل، خلال

الاجتماع، على توحيد الجهود والتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة لتحسين جودة الخدمات لصالح المستهلك ودعم الجهات المختصة في الحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن .

في يونيو الماضي؛ حددت الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة، أسعار دقيق القمح الطري، وفقًا للشرائح المعتمدة من قبل الإدارة.

الشركة؛ حددت سعر الكميات الكبيرة التي تبلغ أكثر من 250 طنًا بـ 1700 دينار للطنّ الواحد، فيما قدّرت الشركة الكميات المتوسطة التي تبلغ بين 100 و249 طنًا عند 1,750 دينارًا للطنّ.

وحمل جدول البيانات الخاص بالأسعار، الكميات الصغيرة، وهي من الفئة الثالثة التي تبلغ بين 1 و99 طنًا عند سعر 1,780 دينارًا للطنّ.

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