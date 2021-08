ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مبتعدة عن أدنى مستوياتها في 3 أشهر، لكن لا تزال في طريقها لتكبد خسارة أسبوعية تزيد عن 5%، حيث أدت عمليات الإغلاق الجديدة في البلدان التي تواجه حالات ارتفاع في متغير دلتا إلى إضعاف توقعات الطلب على الوقود، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وسعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.4 بالمئة، إلى 66.69 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش، بعدما نزلت 2.6 بالمئة أمس الخميس لأقل مستوى إغلاق منذ مايو 2021، في حين صعدت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الأمريكي الوسيط” تسليم سبتمبر 2021 بنسبة 0.6 بالمئة، إلى 64.07 دولار للبرميل بعدما تراجعت 2.7 بالمئة أمس، وصعد عقد أكتوبر 2021 الأكثر نشاطا 26 سنتا إلى 63.76 دولار للبرميل.

وأدت عمليات الإغلاق الجديدة في البلدان التي تواجه حالات متزايدة من سلالة “دلتا” المتحورة من فيروس كورونا إلى إضعاف توقعات الطلب على الوقود.

وفرضت الصين قيودا جديدة في ظل سياستها الخاصة بفيروس كورونا، والتي تقضي بعدم السماح بأي حالات إصابة، مما أثر على سلاسل الشحن والتوريد العالمية، في غضون ذلك، أدى تفشي السلالة “دلتا” في أستراليا ونيوزيلندا إلى فرض إجراءات عزل عام صارمة.

ونقلت “رويترز” عن محللين قولهم إن “القيود المتزايدة على التنقلات تثير مخاوف بشأن الطلب على النفط”.

يُشار إلى أن تفشي سلالة “دلتا” المتحورة لفيروس كورونا في العديد من دول العالم أدت إلى فرض إجراءات عزل عام صارمة، مما أثر على سلاسل الشحن والتوريد العالمية.

The post أسعار النفط ترتفع بعد سلسلة من الخسائر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا