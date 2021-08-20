ديوان المحاسبة يُوصي بتنظيم تعاقد التكليف المباشر

أصدر رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، المنشور رقم (1) لسنة 2021، ينبّه فيه كل الجهات ذات العلاقة إلى ضرورة التقيّد بأحكام التشريعات النافذة المنظمة لحالة التعاقد عن طريق التكليف المباشر.

المنشور الصادر عن الديوان، اطلعت “218” على نسخة منه؛ أكد على ضرورة احترام المادتين (10) – (68) من لائحة العقود الإدارية مع الالتزام باعتماد رئاسة الوزراء باعتبارها المعني المباشر بتقدير التعاقد بالتكليف المباشر ، مع إحالة ذات الأسباب إلى ديوان المحاسبة، حال طلب الموافقة المسبقة أو اللاحقة للتعاقد.

يُشار إلى أن رئيس ديوان المحاسبة كان قد اعتمد، في وقت سابق، التقرير السنوي الصادر عن الديوان للسنة المالية 2020؛ تمهيدًا لتعميمه على الجهات المختصة.

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