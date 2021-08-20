جون أفريك: النفط الليبي أفضل أنواع النفط جودة

أفادت مجلة “جون أفريك” الفرنسية بأن النفط الليبي يعتبر من أفضل أنواع النفط جودة لأنه منخفض الكبريت وسهل الاستخراج وقريب من الأسواق الاستهلاكية الغربية.

وأضافت المجلة في تقرير لها بعنوان “ليبيا والكونغو والجزائر: ما هو أفضل نفط أفريقي؟”، أن النفط الليبي يمثل 4.1% من الاحتياطات المؤكدة في العالم والأكبر أفريقيا حسب أرقام منظمة “أوبك” لسنة 2018.

وأشارت “جون أفريك” إلى أن أحداث 2011 تسببت في حالة من الذعر في الأسواق العالمية في مواجهة تراجع إنتاج النفط الليبي، الذي يجذب المستثمرين لأنه أغلى ثمنا وأسهل تكريرا وفق تعبيرها.

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