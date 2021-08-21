الغويل يشارك في ندوة عن أهمية الشركات العائلية في التقدم الاقتصادي

ناقش وزير الدولة للشؤون الإقتصادية “سلامة الغويل” خلال ندوة افتراضية عن أهمية الشركات العائلية في التقدم الاقتصادي .

حيث تمت الندوة بحضور مدير برنامج الحوار السياسي الإقليمي لجنوب البحر الأبيض المتوسط (مؤسسة كونراد أديناور) “توماس فولك” ومدير مكتب الجزائر لمؤسسة كونراد أديناور “ماتياس شيفر” ومؤسسة منصة ازدهار للشركات العائلية – ليبيا “هدى المقيرحي “.

ومن جهته أشاد ” الغويل ” بنجاح تجارب بعض الدول المتقدمة صناعياً ذات الشركات الضخمة حيث لم يكن هناك تعارضٌ بين الشركات الكبيرة ذات رؤوس الأموال الضخمة والشركات العائلية، وذلك بتوفير احتياجاتها الصغيرة متكررة الطلب عن طريق الشركات العائلية، كما اختتمت الندوة بالتشجيع للفكرة المبدعة لمبادرة “إزدهار العائلات”.

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