نقص الوقود يهدد بانهيار الخدمات الصحية في لبنان

مع تفاقم أزمة الوقود في لبنان، تجددت التحذيرات من مخاطر امتدادها لتطال قطاعات حيوية أخرى، وكان آخرها من منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي التي نبهت من تأثيرها على توفير الخدمات الصحية والمياه.

وشددت أيضا على ضرورة إعادة التيار الكهربائي من شركة كهرباء لبنان، خاصة للجهات العاملة في المجال الإنساني، في ظل ما تمر به البلاد مع ظهور موجة أخرى من الإصابات بفيروس كورونا.

ولفت مدير المستشفى الحكومي في بيروت، فراس الأبيض، إلى أن كميات الوقود تنفد بسرعة، في ظل انقطاع الكهرباء عن المستشفى منذ أربعة أيام.

وفي السياق، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا أبلغت الرئيس ميشال عون بأن الإدارة الأمريكية ستعمل على مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا.

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