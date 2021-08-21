الحويج يؤكد تشكيل لجنة لتسعير مادة الدقيق

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ذكر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أن الوزارة بدأت فعلياً في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتشكيل لجنة تتولى تسعير مادة الدقيق المنتجة محلياً والموردة.

وأضاف الحويج خلال اجتماعه أمس الخميس لبحث تنظيم عملية توريد وتوزيع مادة الدقيق على المخابز وضمان استقرار أسعارها أن اللجنة ستكون برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل وعضوية وزارة الاقتصاد والتجارة.

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن اللجنة تختص بتحديد أسعار وضوابط صناعة رغيف الخبز، مؤكدًا منح الإذن لنقابة المخابز بتأسيس شركة بمساهمة أصحاب المخابز لتوريد مادة الدقيق تحت إشراف ومتابعة وزارة الاقتصاد والتجارة.

وأوضح الحويج أن الوزارة ستتولى متابعة عمل المخابز وفق المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي وجهاز الحرس البلدي.

يذكر أنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المشاكل والصعوبات التي تواجه المخابز في توفير مادة الدقيق وسُبل معالجتها والعمل على وضع آلية تساهم في تنظيم عملية توريد وتوزيع مادة الدقيق وتضمن انسيابها بالسوق المحلي تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة.