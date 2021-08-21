وزير الشؤون الإقتصادية يشرف على ندوة إفتراضية حول “الشركات العائلية في التقدم الإقتصادي”

طرابلس 20 أغسطس 2021 (وال) _ أقيمت برعاية وإشراف وزير الشؤون الإقتصادية السيد “سلامة الغويل”، ندوة إفتراضية، لمناقشة أهمية الشركات العائلية في التقدم الإقتصادي، بلإشارة إلى ألمانيا كنموذج يحتدى به.

وحضر الندوة التي أقيمت أمس الخميس، مدير برنامج الحوار السياسي الإقليمي لجنوب البحر الأبيض المتوسط السيد “توماس فولك” ، و”مؤسسة كونراد أديناور”، ومدير مكتب الجزائر لمؤسسة السيد كونراد أديناور ماتياس شيفر”، و”محمد الفقيه” إستشاري تقنية معلومات.

كما حضر “إمامار أرتيل” مدير عام شركة ايرتل، و “نجوى الشكري “المديرة التنفيذية لشركة زمني جديد، و”نور الهدى الطويل”المديرة التنفيذية لشركة ياسمين الشام، و “معاذ الهاشمي”المدير التنفيذي لشركة DinarPAY، والدكتورة “هدى المقيرحي”مؤسسة منصة ازدهار للشركات العائلية – ليبيا.

وبدوره، أشاد وزير الشؤون الإقتصادية، بنجاح تجارب بعض الدول المتقدمة صناعياً، ذات الشركات الضخمة فلم يكن هناك تعارضٌ بين الشركات الكبيرة ذات رؤوس الأموال الضخمة والشركات العائلية، وإنما عملت على التعاون معاً والإستفادة منها، وذلك بتوفير إحتياجاتها الصغيرة متكررة الطلب عن طريق الشركات العائلية.

وإختتم الوزير، بكلمات التقدير والتشجيع للفكرة المبدعة لمبادرة “إزدهار العائلات” ودعا لمسنادتها. (وال _ طرابلس) ب خ / ه ع

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