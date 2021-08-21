اقتصاد

شحن مليون برميل نفط عبر ميناء الحريقة بطبرق

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية، رسو ناقلة النفط “يورو شامبيون” بميناء الحريقة، لشحن مليون برميل من النفط الخام.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد أعلنت تحقيقها أرباحا قياسية عن شهر يوليو، قاربت الملياري دولار من مبيعات النفط الخام والغاز و المكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، مدفوعة بالطلب القوي على النفط وزيادة الإنتاج وارتفاع أسعار الخام على الصعيد الدولي.

وتسعى ليبيا، وفق خطة لزيادة إنتاج الخام مع نهاية العام، ليصل إلى 1.45 مليون برميل يوميا، ما سيسهم في تحصيل أرباح بقيمة عالية تعوضيا عن فترة الانقطاع التي طالت القطاع النفطي في السنوات القريبة الماضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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