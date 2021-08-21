عميد بلدية غريان يُتابع تأخر استكمال محطة الضخ بخزان العمود التابعة للنهر الصناعي

غريان 20 أغسطس 2021 (وال)- تابع عميد بلدية غريان ” يوسف البديرى ” مع أهالي محلة بني وزير، تأخر استكمال محطة الضخ بخزان العمود التابعة للنهر الصناعي لعدة سنوات، بسبب خلاف بين شركة النهر وبعض المواطنين المطالبين بعدة مطالب .

وأكد ” البديري ” للمواطنين خلال زيارته رفقة مدير إدارة التشغيل والصيانة بالشركة العامة لموقع الخزان، بأن استكمال المحطة سيضمن وصول مياه الخزان إلى محلات بني وزير والمغاربة وتبادوت وبوزيان والجحيشة وأوسادن والشيابين والكشالفة .

بدورهم، أكد الأهالي لعميد البلدية؛ عدم معارضتهم لاستكمال المشروع، وبأن مطلبهم الأساسي هو إقامة سياج حول المحطة .

ووعد ” البديري ” بتواصل البلدية مع شركة النهر، وحل الإشكالية للإسراع في تنفيذ المشروع الهام، وإنهاء الحلول التلفيقية المكلفة للشركة والمواطن. (وال)

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