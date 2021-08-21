من بينها ليبيا.. إيرادات أمازون تزيد عن ميزانية 8 دول عربية مجتمعة

بلغت عائدات شركة أمازون، في الربع الثاني من العام الجاري 113 مليار دولار أمريكي.

وبحسب الموقع الالكتروني لمجلة الأعمال الأمريكيةForbes، فإن إيرادات الشركة تضاعفت منذ العام الماضي، وشهدت انتعاشاً غير مسبوق بنسبة 40%، بسبب زيادة نشاط التسوق الإلكتروني والذي يرجع إلى قيود الحجر التي تم فرضها في معظم دول العالم بسبب انتشار فايروس كورونا، مما سمح للشركة بالاستفادة من الوضع ومضاعفة أرباحها.

وبحسب الموقع، فإن إيرادات أمازون تزيد بمبلغ 400 مليون دولار عن اقتصاد 8 دول عربية مجتمعة، وهي البحرين وليبيا واليمن والصومال وجيبوتي وجزر القمر وموريتانيا ولبنان.

يذكر أن اقتصادات الدول المذكورة تراجعت بشكل ملحوظ خلال العام الفائت، بسبب انتشار الوباء وبسبب الظروف السياسية التي مرت بها المنطقة بشكل عام.

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