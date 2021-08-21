نشطاء مدنيين يطالبون بتفعيل قرار تحويل ميناء “بنغازي” لمنطقة تجارية حرة

بنغازي 20 أغسطس2021 (وال) _ اجتمع نشطاء مدنيين من أقيلم برقة بالكامل في حراك مدني، تظامناً مع إدارة الشركة الليبية للموانئ، رافضين عودة ميناء بنغازي البحري كفرع للإدارة السابقة بمدينة مصراتة، وعودة المركزية.

هذا وشارك في الحراك، الناشط عبد الفتاح الحجازي والمخرجة سعاد الجهاني، ورئيس اتحاد العمال السيدة نيرمين الشريف ولفيف من النشطاء المدنيين.

وأكد النشطاء خلال بيان، اليوم الجمعة، رفضهم ماقامت به الإدارة السابقة في مصراتة، من تكليف أحد الأشخاص بإدارة ميناء بنغازي، وإرجاعه كفرع يتبع لإدارة ميناء مصراتة.

و طالبوا في البيان بضرورة تفعيل قرار وزير الإقتصاد والتجارة رقم( 222 ) الصادر بتاريخ 1572021م، و القاضي بتحويل ميناء جليانة (ميناء بنغازي) لمنطقة تجارية حرة ويتمتع بشخصية إعتبارية و ذمة مالية مستقلة، وشامل للإستثمار التجاري والصناعي والخدمي، ويخضع لإشراف الإدارة المختصة بوزارة الإقتصاد والتجارة. (وال _ بنغازي) ه أ / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال