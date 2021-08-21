خاص.. بالتفاصيل: المركزي يكشف قيمة المصروفات الحكومية لكافة الأغراض من 1 يناير 2021 إلى 31 يوليو

كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أن المصروفات الحكومية لكافة الأغراض من 1 يناير 2021 إلى 31 يوليو 2021 بلغت 3.3 مليار دولار منها ما يزيد عن 1.6 مليار دولار نفقات المؤسسة الوطنية للنفط متضمنة استيراد المحروقات ،بالإضافة إلى نفقات الشركة العامة للكهرباء ووزارة الصحة وجهاز الامداد الطبي

كما أكد أن إجمالي مصروفات النقد الأجنبي من قبل مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة من 1 يناير 2021 إلى 31 يوليو 2021 بلغ نحو 14 مليار دولار وهذه المصروفات موزعة على : 10.7 مليار دولار مبيعات للمصارف التجارية لكافة الأغراض تغطية الاعتمادات المستندية بقيمة 5.9 مليار دولار وحوالات الأغراض الشخصية بقيمة 4.6 مليار دولار .

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