خاص..المركزي يوجه دعوة هامة جداً للمصارف بخصوص السيولة

دعا مصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية كافة المصارف التجارية التي لديها نقص في السيولة سرعة التواصل مع أقسام الاصدار لإستلام كافة احتياجاتها وتوزيعها على فروعها المصرفية وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة.

وسيعمل فريق السيولة بالمصرف المركزي على المتابعة اليومية للمصارف وفروعها والإستمرار في إرسال شحنات كبيرة من السيولة لكافة مناطق ليبيا.

كما كشف مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي العملة الموردة من قبل المصارف التجارية لأقسام الاصدار بمصرف ليبيا المركزي خلال الفترة من بداية يناير 2021 إلى نهاية يوليو 2021 بلغت نحو 4.5 مليار دينار ، الأمر الذي يعكس توفر أرصدة فائضة لدى بعض المصارف التجارية ، ويتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 5.5 مليار دينار نهاية شهر أغسطس الجاري .

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