ضمنها موضوع مقاصة الصكوك وإنهاء التعقيدات والقيود..تعرف على أبرز ما سيناقشه المركزي مع المصارف الإثنين القادم

كشف مصرف ليبيا المركزي أن اجتماعه مع بعض إدارات المصرف وكافة المصارف التجارية وفريق مشروع السيولة سيتناول مناقشة العديد من القضايا أهمها موضوع مقاصة الصكوك بين المصارف وضرورة إنهاء كافة التعقيدات والقيود الموضوعة وإلتزام المصارف بقبول الصكوك فيما بينها دون أية قيود خصوصاً بعد معالجة مشكلة تدني أرصدة المصارف لدى مصرف ليبيا المركزي بنقل 10 مليار دينار من أرصدتها لدى المصرف المركزي مصرف البيضاء .

حيث دعا المركزي كافة المصارف التجارية لحضور اجتماع هام سيعقد يوم الإثنين القادم 23 أغسطس بحضور بعض إدارات المصرف المركزي وفريق مشروع السيولة .

كما سيتطرق الاجتماع إلى توفير السيولة بكافة فروع المصارف ورفع السقف والقيود على عمليات السحب ، بالاضافة إلى مناقشة تسريع وتسهيل خدمات بيع النقد الاجنبي واستئناف كافة المصارف دون استثناء لتقديم هذه الخدمة لزبائنها خصوصاً الأغراض الشخصية ، كما سيتناول الاجتماع بعض القضايا المتعلقة بأنظمة الدفع الإلكتروني وربط الفروع المصرفية وغيرها من الموضوعات الهامة.

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