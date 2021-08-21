بالأرقام والبيانات: مصدر بالمركزي يوضح الرصيد الإجمالي لخزائن المصارف

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي أن الرصيد الإجمالي لخزائن المصارف مجتمعة نحو 2.6 مليار دينار ليبي نهاية الأسبوع الماضي موزعة على : مصرف الجمهورية 373 مليون والمصرف التجاري الوطني 234 مليون ومصرف الصحاري 133 مليون ومصرف الوحدة 160 مليون ومصرف شمال أفريقيا 168 مليون و مصرف التجارة والتنمية 15 مليون ومصرف الامان 412 مليون والمصرف الليبي الاسلامي 244 مليون ومصرف النوران 259 مليون و مصرف اليقين 230 مليون دينار والمصرف المتحد 160 مليون دينار ومصرف الواحة 59 مليون دينار ومصرف الخليج الأول 30 مليون دينار ومصرف السراي 54 مليون دينار ومصرف التجاري العربي 11.5 مليون ومصرف الأندلس 17 مليون دينار ومصرف الوفاء 62 مليون والمصرف المتوسط 10 مليون دينار ومصرف الاجماع العربي 825 الف دينار .

كما أفاد أنه في اطار الخطة الموضوعة من قبل مصرف ليبيا المركزي وبعد إرسال شحنات سيولة إلى كافة مناطق ليبيا شرقاً وغرباً وجنوباً ، واستمرار المصرف المركزي في ارسال شحنات أخرى بشكل يومي ، أن خزائن المصارف التجارية وفروعها تتوفر بها أرصدة كبيرة رغم السحوبات اليومية المستمرة .

ويؤكد مصرف ليبيا المركزي توفر مخزون كبير من السيولة يدعو المصارف للتواصل مع اقسام الاصدار لاستلام شحنات بشكل يومي و يقدر حجم السيولة المتاحة للمصرف المركزي والمصارف التجارية أكثر من 6 مليارات دينار فضلاً عن الإيداعات اليومية المستمرة من زبائن المصارف وقد وضع المصرف المركزي خطة لتوزيع هذه المبالغ وضمان فتح كافة المصارف التجارية فروعها بشكل يومي وتوزيع السيولة ورفع سقف السحب بدء من الأسبوع القادم .

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