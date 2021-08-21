خاص.. جهاز النهر الصناعي يكشف لصدى تفاصيل عودة ضخ المياه

كشف مدير المكتب الإعلامي بجهاز النهر الصناعي “صلاح الساعدي” اليوم السبت حصرياً لصدى الاقتصادية عن عودة ضخ المياه بناء على بيان أجرته قبيلة المقارحة بعد الاجتماع الذي تم عقده في الموقع الجنوبي بمنطقة الحساونة مع القبائل والأعيان والحكماء .

وقال الساعدي أنه تم وضع مبررات من قبل القبائل للإيقاف الذي جري بالمياه، وأن هذا التصرف كان نتيجة للمطالبة بمعاملة الأسير عبدالله السنوني معاملة حسنة ، ونتيجة لمطالبة اللجنة 5 زائد 5 .

كما أضاف قائلا: إلى غاية الأن لم يتم تأمين المكان بقوة عسكرية أو أمنية ولم يتم تكليف أي جهة من قبل الدولة بالتأمين ، كما يفترض أن يكون هذا الموقف درس للدولة والمواطنين ،فقد طالبنا من جميع الحكومات منذ ال2011 حتى الأن بالتأمين ولم يكن هناك أي استجابة ، لكننا متأملين الآن بوعود رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بتأمين المكان.

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