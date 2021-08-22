سعر عملة «بيتكوين» يقترب من 50 ألف دولار

ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة الشهيرة “بيتكوين”، بنسبة 1.99 بالمئة ليصل إلى 49.498 دولار أمريكي، بحسب موقع “كوين ديسك” المتخصص في العملات الرقمية.

وتقترب العملة الرقمية بذلك من مستوى الـ50 ألف دولار، وهو المستوى النفسي المهم، حيث سجلت عملة “البيتكوين” مستوى عند 49498 دولارا، بزيادة نسبتها 1.99 بالمئة.

وتقلبت أسعار “بيتكوين” بنسبة 4.9 بالمئة حيث يتم تداولها بين 48307 دولارات، و49449 دولارا، ووصل سعر هذه العملة إلى مستوى 64870 دولارا في أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى سجلته.

وأضافت العملة 6.8 بالمئة إلى قيمتها في الأسبوع الماضي، وارتفعت بنسبة 70 بالمئة هذا العام.

وأصبحت عملة “بيتكوين”، محور حديث أساسي على طاولة صناع القرار الرسمي، وحتى بين مجالس إدارات الشركات الكبرى والمستثمرين الذين يبحثون عن فرصة لزيادة ثرواتهم، أو أولئك الذين يطاردون حلم الثراء السريع.

يُذكر أن عملة “بيتكوين” دخلت سوق العملات المالية بشكل مفاجئ حتى باتت اليوم تنافس عملات مالية لها باع وتاريخ طويل في الأسواق المالية.

يُشار إلى أن “بيتكوين” هي عملة معماة ونظام دفع عالمي يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها، وهي أول عملة رقمية لامركزية – فهي نظام يعمل دون مستودع مركزي أو مدير واحد، أي أنها تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها.

وتتم المعاملات بشبكة الند للند بين المستخدمين مباشرة دون وسيط من خلال استخدام التشفير، ويتم التحقق من هذه المعاملات عن طريق عُقد الشبكة وتسجيلها في دفتر حسابات موزع عام يسمى سلسلة الكتل.

اخترع “بيتكوين” شخص غير معروف أو مجموعة من الناس عرف باسم ساتوشي ناكاموتو وأُصدِر كبرنامج مفتوح المصدر في عام 2009.

ويتم إنشاء “بيتكوين” كمكافأة لعملية تعرف باسم التعدين، ويمكن استبدالها بعملات ومنتجات وخدمات أخرى.

واعتبارا من فبراير 2015، فقد اعتمد أكثر من 100,000 تاجر وبائع “بيتكوين” كعملة للدفع.

وتُشير تقديرات البحوث التي تنتجها جامعة كامبريدج إلى أنه في عام 2017، كان هناك ما بين 2.9 إلى 5.8 مليون مستخدم يستعمل محفظة لعملة رقمية، ومعظمهم يستخدمون “بيتكوين”.

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