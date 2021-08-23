«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 23 اغسطس 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 23اغسطس 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5359 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.3133 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1956 دينار، والليرة التركية 0.5354 دينار، والدولار الكندي 3.5548 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2095 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2349 دينار، والدينار التونسي 1.6175 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.5076 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 23اغسطس 2021: