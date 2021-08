تراجع الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، عن أعلى مستوياته في أكثر من 9 أشهر، إذ أدت قفزة في الأسهم الآسيوية إلى تحسن المعنويات، بالرغم من استمرار انتشار السلالة المتحورة “دلتا” من فيروس كورونا، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، بنسبة 0.19 بالمئة إلى 93.311 نقطة، مقارنة مع يوم الجمعة الماضي، حينما ارتفع إلى 93.734 نقطة للمرة الأولى منذ الرابع من نوفمبر 2021.

ويأتي تحرك الدولار، في الوقت الذي انتعشت فيه الأسهم في المنطقة، وارتفعت أسعار المعادن الأساسية إذ زادت الآمال في تحسن الطلب بعد أن أعلنت الصين، أكبر مستهلك في العالم للمعادن، عن عدم تسجيل إصابات جديدة ناجمة عن عدوى محلية بكوفيد-19 وذلك لأول مرة منذ يوليو 2021. كما تعززت المعنويات بفضل إغلاق قوي لوول ستريت، يوم الجمعة.

وقادت العملات المرتبطة بالسلع الأولية، كالدولارين الأسترالي والكندي، الانتعاش أمام نظيرهما الأمريكي، عقب انخفاضات كبيرة سجلاها الأسبوع الماضي.

وارتفع اليورو 0.18 بالمئة إلى 1.17195 دولار، ليبتعد عن أدنى مستوى في تسعة أشهر ونصف الشهر، الذي سجله يوم الجمعة الماضي، والبالغ 1.1664 دولار.

وأضاف الجنيه الإسترليني 0.18 بالمئة ليبلغ 1.36475 دولار، مرتفعا من أدنى مستوى في شهر البالغ 1.3602 دولار، الذي سجله في نهاية الأسبوع الماضي.

The post سعر الدولار يتراجع عالمياً عن أعلى مستوياته منذ أشهر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا