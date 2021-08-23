الديوان والصحة في زيارة لمراكز عزل مدينتي مسلاته وترهونة

قام رئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك بزيارة إلى مستشفيات ومراكز العزل في مدينتي مسلاته وترهونة، وبحضور وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية ” علي الزناتي” .
وتم خلال الزيارة عقد اجتماع للمناقشة والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل تلك المرافق الصحية وكذلك التأكد من التزام العاملين بها بالواجبات المناطة بهم، مع الحرص على صرف مكافاتهم المالية المستحقة وتحسين ادائهم.
حيث تم توريد مجموعة من المتطلبات الطبية العاجلة تمثلت في توفير مصانع الاكسجين واجهزة التنفس الصناعي واجهزة متابعة العلامات الحيوية للحالات المصابة بالجائحة .
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