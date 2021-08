ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي، وتعافى بذلك النفط من سلسلة خسائر استمرت 7 أيام، وجاء الصعود على الرغم من القلق حيال التعافي الاقتصادي العالمي، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وارتفع خام “برنت” بنسبة 1.9 بالمئة، إلى 66.41 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:01 بتوقيت غرينتش، وصعدت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الأمريكي الوسيط” الآجلة بنسبة 1.8 بالمئة، إلى 63.27 دولار للبرميل.

وفي الأسبوع الماضي سجل كلا الخامين القياسيين أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من تسعة أشهر، فانخفض “برنت” حوالي 8% ونزل خام “غرب تكساس الوسيط” بنحو 9% ، إذ تتأهب الأسواق لضعف الطلب على الوقود في مختلف أنحاء العالم بسبب زيادة الإصابات بكوفيد-19.

وبينما تفرض الجائحة ضغوطا على الطلب على الوقود، يزداد معروض النفط، لكن تراجع الدولار الأمريكي قدم بعض الدعم، مما جعل النفط الخام أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

The post أسعار النفط ترتفع بفعل تراجع الدولار الأمريكي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا