اقتصاد

رئيس وزارء الحكومة يصدر تعليماته بإحالة 100 مليون دينار من ضريبة الجهاد

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أصدر رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية تعليماته لوزير المالية بشأن إحالة 100 مليون دينار من ضريبة الجهاد.

وهذا لمعالجة الأوضاع المالية لأسر الشهداء والمفقودين والمبتورين وفق ما ينص عليه القانون رقم 25 لسنة 2016 الذي خصص  5% من ضريبة الجهاد للهيئة.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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