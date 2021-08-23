ضمنها إنهاء إشكالية عدم قبول الصكوك ..تعرف على أبرز ما جاء في اجتماع المركزي مع المصارف اليوم

أقيم اليوم اجتماع بمصرف ليبيا المركزي بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي وعدد من مدراء إدارات المصرف ومدراء المصارف ومدراء شركات الدفع الإلكتروني وشركة معاملات للخدمات المالية .

تناول الاجتماع التأكيد على رفع القيود بين المصارف في قبول الصكوك ، وحلحلة اشكالية المقاصة بينهم بشكل نهائي وإطلاق مشاريع هامة جداً من المركزي

يذكر أن هذه الخطة موضوعة من قبل مصرف ليبيا المركزي برئاسة محافظ المصرف “الصديق الكبير” بحلحلة إشكالية السيولة والمقاصة .

ويقول مصدر بمصرف الجمهورية في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن الاجتماع كان ممتاز وإيجابي ولصالح المواطنين والمصارف .

كما أكد على حلحلة إشكالية مقاصة الصكوك بين المصارف وأن يتم قبولها خصوصاً بعد نقل الأرصدة .

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