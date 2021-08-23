خاص..الخويلدي يكشف ما ورد باجتماع اليوم ..وأوضاع التجاري الوطني

قال المدير التنفيذي لقطاع الأعمال بالمصرف التجاري الوطني “علي الخويلدي” في تصريح خاص لصدى الاقتصادية خلال اجتماع المصرف المركزي اليوم مع المصارف أن الأفكار والمشاريع التي وردت بالاجتماع ستؤدي إلى تطور القطاع المصرفي وستبعدنا عن المعاملات النقدية وسيكون الوضع أفضل وسيكون حل على مدى طويل ومستمر لمشكلة السيولة.

وكشف أن السيولة ممتازة جداً مع استمرار بيع الأغراض الشخصية المدة الماضية مضيفاً أن السيولة متوفرة بكامل فروع البنك وبكامل الوسائل .

وقال إن عملية قبول الصكوك يجب أن تكون متكاملة يعني عندما يعزف المصرف عن قبول صكوك يؤدي إلى المشاركة في الدائرة ونحن نخاف من المصارف المعروفة بها مشكلة في الصكوك وعندما تكتمل الدائرة وتحل المشكلة سنكون في المشهد وستصبح عملية قبول وحل اشكالية المقاصة .

وكشف عن تجاوز مبيعات البنك من الأغراض الشخصية مليار و200 مليون ويعتبر أكبر مصرف من ضمن المصارف الخمسة الذي قام بييع النقد الأجنبي متمثل في الأغراض الشخصية خلال السنة .

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