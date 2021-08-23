“الكبير” يبحث مع إدارات الفروع خُطط عمل المصرف المركزي

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مع مديري الإدارات بالمصرف، والمصارف التجارية، خطة عمل لحلّ أزمة السيولة النقدية وبيع النقد الأجنبي، إلى جانب تسهيل آلية الدفع الإلكتروني لعملاء المصارف التجارية.

وخلص المصرف المركزي، مؤخرًا، بعد سلسلة اجتماعات، إلى تسيير سيولة نقدية لمصارف المنطقة الشرقية وغريان وأوباري وإدارة المصرف المركزي فرع سبها.

وكان الصديق الكبير، قد اجتمع، قبل أيام، مع فريق العمل المشكل من إدارات المصرف؛ لمناقشة سبل تنفيذ خارطة توحيد المصرف المركزي، وفقًا لنتائج تقرير التدقيق الدولي.

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