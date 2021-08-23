اجتماع لتأهيل شركة الواحة للنفط للحصول على شهادة المواصفات القياسية (الأيزو )

اجتمع رئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة للنفط “نوري الصيد” اليوم الإثنين، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، الشريك الأجنبي عبر الدائرة المغلقة.

تناول الاجتماع مناقشة سير العمل في مختلف مواقع عمل الشركة، حيث تم تمديد عقد شركة (التقنية الرائدة ) وذلك لتأهيل شركة الواحة للنفط للحصول على شهادة المواصفات القياسية (الأيزو ).

كما تم مناقشة أيضاً جملة من المواضيع الإدارية التي تخص بعض المستخدمين والبث فيها، حيث وافقت لجنة الإدارة علي إيجار طائرة صغيرة (توين اوتر)، وذلك للحاجة أن تكون موجودة في الحقول بشكل دائم لأي طارئ .

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