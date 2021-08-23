مدير عام تداول للتقنية: اجتماعنا مع المركزي مثمر جداً..وهذا ما طُرح وما سيحدث في حال تم تنفيذه

كشف مدير عام شركة تداول للتقنية “علاء الدين خميرة” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن اجتماع اليوم بالمركزي يعتبر اجتماع مثمر جداً ونقلة استراتيجية علي جميع المستويات في القطاع المصرفي وفي الخدمات المصرفية وإذا كانت المشاريع التي طُرحت ومن ضمنها مشاريع التي تهم ربط الفروع الغير مربوطة أو المشاريع التي تهم قطاع الدفع الإلكتروني أو مشاريع تهم تطوير منظومات المقاصة طبعاً هذه المشاريع طموحة جداً ولكن بخطوات ثابتة واللجان التي تعمل وضعت خطة عمل واضحة بفترة زمنية واضحة نأمل أن تُنفذ وسيكون مردودها إيجابي على المواطن وعلى تحسين مستوى خدمات

وتابع بالقول: نعتبر اليوم أن ليبيا جاهزة للإنطلاق ومستوى الوعي سواءً بالمواطن أو التاجر أو حتى في المصرف ذاته تعلم نتيجة الضغوطات التي مرت تعلمنا منها كثيراً فالتقنية اليوم متاحة في العالم و من السهل جلبها وليبيا تأخرت خمسة أو ستة سنوات ولكن نستطيع اعتبارهم لصالحنا لأن العالم تطور ونستطيع آخذ آخر ماورد بالتطوير ونوفرها للسوق الليبي .

ووجه “خميرة” خلال نهاية الحوار الشكر على هذه الفرصة ، مع أمله بالتوفيق لمصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية والدفع الإلكتروني .

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