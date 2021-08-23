بعد مطالبة الكبير.. صنع الله يبحث زيادة معدلات إنتاج النفط الخام

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط، مسعود سليمان؛ زيادة معدلات إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، وإعادة تشغيل مرافق المجمع الصناعي بعد صيانتها، وتطوير امتيازات جديدة

واطلع “صنع الله” على تقرير يتضمن أهم الإنجازات والمشاريع التي نفذتها الشركة مقارنةً بالسنوات السابقة، مثمنًا دورها لإنتاج وتصنيع النفط في إنجازات ساهمت، بشكل كبير، في دعم الاقتصاد الوطني، رغم افتقار المؤسسة الوطنية للنفط للموارد المالية الكافية لدعم شركاتها.

وأوصى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، بضرورة العمل على تقليل تكلفة الإنتاج مع مراعاة كل الجوانب الفنية وإجراءات السلامة التي تضمن سلامة العاملين الإضافة إلى تطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية من جائحة كورونا، لتحقيق أفضل النتائج.

وأكد أن المؤسسة لن تتوانى عن تقديم الدعم اللازم للشركة على جميع الأصعدة، لتحقيق زيادة إنتاج الخام المطلوبة

وكان “صنع الله”، قد أعلن في وقت سابق، عن خطة المؤسسة لزيادة إنتاجها من الخام؛ لتصل حوالي 1,45 مليون برميل يوميًا مع نهاية العام الجاري، وسط دعوات أطلقها، مؤخرًا، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بزيادة عملية رفع الإنتاج التي ستجني منها الخزانة العامة إيرادات بقيمة 35 مليارًا، شريطة استقرار سعر البرميل عند متوسط 60 دولارًا.

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