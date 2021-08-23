خاص: مصرف الوحدة يكشف المشاريع التي سيطلقها المركزي

قال مساعد المدير العام بمصرف الوحدة في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية حول اجتماع المصارف اليوم مع مصرف ليبيا المركزي:

تم اليوم مناقشة عدة مشاريع استراتيجية في مجال التكنولوجيا المصرفية تحت رعاية مصرف ليبيا المركزي ومن أهم هذه المشاريع تطوير وسائل الدفع الإلكتروني وترقية المنظومة مصرفية و تحديث نظام العمليات المحلية متعدد الوظائف وتحديث البيانات الإئتمانية .

وحيث أن مصرف الوحدة أخذ خطوة إستباقية بشأن تطوير منظوماته المصرفية حيث انتهى من تحديث المنظومة المصرفية مطلع شهر ابريل الماضي والذي كان المصرف الأول من ضمن المصارف التجارية في ترقية النظام المصرفي ، وكذلك مواكبة و تطوير كافة الأنظمة البنكية الخدمية الآخرى.

وحيث أكدو كل الحضور على ضرورة التعاون التام بين كل المصارف العاملة وخاصة العمليات على نظام المقاصة إلالكترونية ، ومن جهة أخرى شرع مصرف الوحدة منذ الأسبوع الماضي في قبول طلبات شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية للمواطنين و كذلك إستئناف بعض فروعنا السحب النقدي .

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