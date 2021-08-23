اقتصاد

اتحاد الطيران: مستحقات الشركات على الدول بلغت 1 مليار دولار

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال ويلي وولش المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي”إياتا”، في بيان، إن مستحقات شركات الطيران لدى 20 بلداً بلغت مليار دولار.

وأوضح “وولش” أن التأخير في تسديد الدفعات جاء نتيجة وقف صرف العملة من النقد الأجنبي لتسديد الالتزامات لصالح شركات الطيران، مُبيناً أن الدول التي اتخذت هذا الإجراء كان نتيجة الضغوط الاقتصادية التي نتجت عن انتشار فيروس كورونا.

كما كشف الاتحاد الدولي للطيران عن الدول المتأخرة في سداد شركات الطيران، إذ جاء لبنان وبنغلاديش ونيجيريا وزيمبابوي على رأس القائمة، حيث يُمثّل مجموعها أكثر من 60% من الدول التي لم تُسدد فواتيرها.

وكانت إياتا قد توقعت أن تبلغ خسائر الطيران النقدية حول العالم سنة 2021 أكثر من 95 مليار دولار، في حين كانت تشير التوقعات إلى أن تبلغ الخسائر 45 مليار دولار، في إشارة إلى أن القطاع سيواجه ضغوطاً كبيرة.

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قناة 218 الليبية

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  • وشن دخل ليبيا والليبيين في هالموضوع ..؟!!! ـــ وقفوهم .. كان فيكم خير .. لأنقتذم الغرقى فالبحر وجثثهم المتعفنة تملاء الشواطيء ـ طائرات مدنية تستخدم لنقل اسلحة وذخائر .. وموظفين يسرقون هواتف الركاب وامتعتهم الشخصية ,,. بحجة السلامة والكذب والسرقة والحسد .. !!! سوء التوظيف وادارات فاسدة .. وغياب ” قطع الايدي ”.

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  • موظفين يسرقون هواتف الركاب وامتعتهم الشخصية ,,. بحجة السلامة والكذب والسرقة والحسد .. !!! سوء التوظيف وادارات فاسدة .. وغياب ” قطع الايدي ”.

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