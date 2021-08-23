المالية توجه كتاب مراسلة بخصوص جدول مواعيد مناقشة مشروع الميزانية العامة

وجه مدير مكتب الوزير بوزارة المالية ” عبدالسلام سعد سالم” رسالة إلى كل من مكتب رئيس ديوان مجلس النواب ومكتب رئيس ديوان مجلس الأعلى للدولة مكتب رئيس المجلس الرئاسي ومكتب أمين عام مجلس الوزراء ومكتب الوزارة ورؤساء مجالس الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والمراكز والجامعات والمعاهد والمستشفيات العامة.

حيث نصت الرسالة بشأن قرار منشور وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية رقم (1) الصادر بتاريخ 11/ يونيو/ 2021 بشأن تقديرات الميزانية العامة الأبواب الأول والثاني والرابع لسنة المالية 2022.

كما تم إحالة جدول مواعيد مناقشة مشروع الميزانية العامة للعام المالي 2022.



















يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية