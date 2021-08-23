بلدية مزدة مُقبلةٌ على الاستثمار في مجال التعدين

ناقش وزير الصناعة والمعادن أحمد ابوهيسة، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية مزدة إبراهيم مكاري؛ إمكانية الاستثمار في مجال التعدين بالبلدية.

وأكد ابوهيسة على وجود خطوات عملية جادة لإقامة هذه المصانع، مشددًا على أهمية دور البلديات في تقديم التسهيلات اللازمة في مجال البحث عن سبل ووسائل الاستثمار في نطاق صلاحياتها.

بدوره، أبدى عميد بلدية مزده استعداده وترحيبه، بفرق العمل التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، وقدومها للمنطقة، ووعد تسهيل عملها.

وتأتي هذه الجهود، بحسب الوزارة، ضمن جهود الدفع بعجلة الصناعات المحلية، وحل أزمة المصانع المتعثرة وإنشاء أخرى؛ في ظل اعتماد الدولة على الصادرات النفطية التي تمثّل أكثر من 90% من الميزانية العامة.

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