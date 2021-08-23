اقتصاد

“الدبيبة” يعقد اجتماعاً هاماً مع وفد من البنك الدولي

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” ظهر اليوم مع وفد من البنك الدولي بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه ” عادل جمعة” ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الوزراء ، ومدير إدارة المؤسسات بوزارة المالية.

تناول الاجتماع لتقييم التعاون بين المؤسسات الليبية والبنك الدولي ، واعتماد خطة العمل المقترحة من البنك الدولي في ليبيا والتي من خلالها سيتم العمل المشترك مع الوزارات المعنية .
أكد “الدبيبة” خلال الاجتماع على ضرورة التعاون بين المصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار والوزارات المختصة والبنك الدولي في خلق شراكة وتعاون فاعل وملموس ، وخلق فرص استثمارية جيدة تدعم الاقتصاد الوطني.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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