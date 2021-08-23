وزير الصناعة يجتمع مع تسيري مزدة لبحث الإستثمارات في مجال التعدين

طرابلس 23 أغسطس 2021 (وال) _ بحث وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية السيد (أحمد ابوهيسه)، مع رئيس المجلس التسيري لبلدية مزدة السيد (إبراهيم مكاري)، إمكانية الإستثمار في مجال التعدين بمنطقة مزده، وبناء بعض المصانع فيها

هذا وأكد الوزير على وجود خطوات مدروسه و عملية جادة لإقامة هذه المصانع، مشدداً على أهمية دور البلديات في تقديم الإجراءات والتسهيلات اللازمة، في مجال البحث وسبل وسائل الإستثمار في نطاق صلاحياتها.

ومن جانبه، أبدى عميد بلدية مزده إستعداده وترحيبه بفرق العمل التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، بقدومها للمنطقة وتسهيل إجراءات عملها.

الجدير بالذكر أن منطقه مزده زاخرة بالموارد المعدنية الكبيرهطة من أهمها الرخام وأحجار التكسية والجبس ورمال السليكا. (وال _ طرابلس) م ب / ه ع

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