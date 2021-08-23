النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يتابع سير عمل وزارتي الإقتصاد والصناعة

طرابلس 23 أغسطس 2021 (وال) _ عقد النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد (حسين اعطيه القطراني)، اجتماعا مع وزير الإقتصاد والتجارة السيد (محمد الحويج)، ووزير الصناعة والتعدين السيد (أحمد ابوهيسه)، وذلك للإطلاع على سير العمل بالوزارتين.

وبدوره، أكد القطراني خلال الاجتماع اليوم الأثنين، بمكتبه بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء، على ضرورة التنسيق المشترك لإعداد الخطة اللازمة لتنمية الإقتصاد والصناعة في البلاد بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك للدفع بعجلة التنمية وتوفير البيئة المناسبة لإستغلال الموارد للدولة، لتحقيق أعلى مردود منها لغرض تنويع مصادر الدخل. (وال _ طرابلس) م ب / ه ع

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