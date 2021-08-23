وزير المواصلات يبحث مع مسؤولي الوزارة سبر عمل مشاريع القطاع

طرابلس 23 أغسطس 2021 (وال) _ عقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية السيد محمد سالم الشهوبي، اليوم الإثنين، اجتماع موسع مع رئيس مصلحة الطيران المدني، و رئيس مصلحة المطارات، و رئيس مصلحة الطرق و الجسور، و رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

وحضر الاجتماع أيضا، مدير إدارة التخطيط و المتابعة، و مدير الشؤون القانونية بالوزارة، و رئيس لجنة مراجعة دراسة الأسعار النمطية و مستشاري الوزير.

وتمحور الاجتماع حول متابعة مشاريع القطاع وما آل إليه العمل بالمشاريع، و دراسة نسبة الإنجاز للمشاريع الجارية و سبل تفعيل المشاريع المتوقفة، و متابعة الإجراءات التنفيذية للتفويضات المالية الخاصة بمشاريع القطاع . (وال _ طرابلس) ن ع / ه ع

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