نائب رئيس الحكومة يناقش مع الاقتصاد والصناعة تجارة العبور وعدة مواضيع

عقد اليوم اجتماعاً بين نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ووزير الصناعة أحمد أبوهيسة لمتابعة عمل إداراة الوزارات والهيئات والمؤسسات الصناعية والاقتصادية .

حضر الاجتماع أيضا مدير عام المنطقة الحرة بمصراتة ورئيس الغرفة التجارية بالمنطقة الجنوبية ومدير مكتب المنطقة الحرة بتمنهنت وممثلون عن هيئة تشجيع الاستثمار.

تناول الاجتماع ملف تجارة العبور والمنطقة الحرة بالمنطقة الجنوبية ومصنع الطوب الرملي ومصنع الإسمنت بوادي الشاطي وعدد من المصانع التابعة للدولة والمتوقفة عن العمل أو المتعثرة.

وناقش الإجتماع عدداً من الآراء والمقترحات حول البنود المطروحة والاحتياجات اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد في المنطقة الجنوبية.

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