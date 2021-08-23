اقتصاد

وزارة النفط تتطلع لاستثمارات غربية لرفع الإنتاج

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت وزارة النفط والغاز، تطّلعها لبحث برامج وخطط زيادة وتطوير الاكتشافات النفطية، بالتعاون مع الشركات الأمريكية وشركتي إيني وتوتال.

جاء ذلك في اجتماع ضم وزير النفط والغاز محمد عون مع وكيل الوزارة رفعت العبار، وجرى خلاله بحث الاستعدادات لتنظيم المؤتمرين الاقتصاديين المختصين بدعم صناعة النفط والغاز، وتطوير البنية التحتية النفطية اللذين أعلن عنهما رئيس الحكومة في تكساس وطرابلس.

يُذكر أن الحكومة كشفت عن عروض استثمارية ضخمة في القطاع النفطي من شركتي إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية، تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك