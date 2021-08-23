وزارة النفط تتطلع لاستثمارات غربية لرفع الإنتاج

أكدت وزارة النفط والغاز، تطّلعها لبحث برامج وخطط زيادة وتطوير الاكتشافات النفطية، بالتعاون مع الشركات الأمريكية وشركتي إيني وتوتال.

جاء ذلك في اجتماع ضم وزير النفط والغاز محمد عون مع وكيل الوزارة رفعت العبار، وجرى خلاله بحث الاستعدادات لتنظيم المؤتمرين الاقتصاديين المختصين بدعم صناعة النفط والغاز، وتطوير البنية التحتية النفطية اللذين أعلن عنهما رئيس الحكومة في تكساس وطرابلس.

يُذكر أن الحكومة كشفت عن عروض استثمارية ضخمة في القطاع النفطي من شركتي إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية، تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار.

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