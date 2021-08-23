بحث تفعيل المشاريع المتوقفة ومتابعة التفويضات المالية الخاصة بقطاع المواصلات

طرابلس 23 أغسطس 2021 (وال)- عقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة محمد الشهوبي اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان الوزارة في طرابلس.

هذا وناقش الوزير خلال الاجتماع؛ تفعيل المشاريع المتوقفة ومتابعة للإجراءات التنفيذية للتفويضات المالية الخاصة بمشاريع القطاع، إلى جانب متابعة المشاريع وما آل إليه العمل بها، ودراسة نسبة الانجاز للمشاريع الجارية؛ وذلك بحسب ما أفادت به وزارة المواصلات عبر مكتبها الإعلامي .

وضم الاجتماع رئيس مصلحة الطيران المدني، ورئيس مصلحة المطارات، ورئيس مصلحة الطرق والجسور، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة، ورئيس لجنة مراجعة دراسة الأسعار النمطية، ومستشاري الوزير . (وال)

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