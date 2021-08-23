الكبير يُناقش مع مديري المصارف قضايا القطاع وتوفير السيولة

طرابلس 23 أغسطس 2021 (وال)- عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ” الصديق الكبير ” اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع إدارة الرقابة على المصارف والنقد، بحضور مديري المصارف التجارية، لمناقشة عديد القضايا أهمها المتعلقة بتطوير القطاع وخدمات الدفع الإلكتروني.

كما بحث الاجتماع الذي حضره عدد من مديري الإدارات بمصرف ليبيا المركزي، وشركات الدفع الالكتروني، وشركة معاملات؛ مسألة ربط فروع المصارف بالمنظومة المصرفية، وخطة المصرف المركزي لتوفير السيولة والمقاصة بين المصارف. (وال)

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