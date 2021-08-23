عون يؤكد على استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات بمؤتمري النفط والغاز

عقد وزير النفط والغاز محمد عون اليوم الإثنين اجتماعاً مع وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج رفعت العبار، وبحضور المستشار القانوني للوزارة عادل جبريل، لمناقشة ما جاء في لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع وكالة بلومبيرغ المتعلق بمؤتمري النفط والغاز المزمع عقدهما بكل من تكساس وطرابلس، وعروض شركتي ايني الإيطالية وتوتال الفرنسية للاستثمار في مجال النفط والغاز في ليبيا .

وقد أفاد العبار أن الوزارة على استعداد تام لتقديم كل الدعم لإنجاح المؤتمرين لفتح آفاق التعاون المثمر للاستثمار مع الشركات الأمريكية العملاقة فى مجال النفط والغاز، وأضاف مؤكداً أن فرص زيادة التعاون مع شركتي ايني وتوتال للاستثمار فى ليبيا مرحب بها .

ومن جانبه أكد عون أن الوزارة مستعدة لتقديم كافة التسهيلات والدعم الفني للمؤتمرين، لما له من أثر إيجابي على صناعة النفط والغاز بالتعامل مع الشركات الأمريكية الكبرى المتخصصة فى هذه الصناعة، وأكد أيضاً على أن شركتي ايني وتوتال تعد من الشركات النفطية الكبيرة العاملة فى ليبيا وفي الإمكان زيادة التعاون في مجال الاستثمار بما يخدم أهداف الوزارة .

وفي الختام أوضح بأن الوزارة تتطلع لبرامج أو خطط تقدم لزيادة الانتاج وتطوير الاكتشافات بالتعاون مع الشركات الأمريكية وشركتي ايني وتوتال .

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