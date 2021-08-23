“الاقتصاد” تسعى لتنظيم عملية توريد القمح

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة عملها على تنظيم عملية توريد القمح، من خلال وضع آلية بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الاقتصاد مع ممثلي شركات ومطاحن الدقيق والنقابة العامة للمخابز، بهدف توفير القمح للشركات ومطاحن الدقيق وفق القدرة الإنتاجية بها، ومتابعة توزيعه على المخابز والسوق المحلي لضمان استقرار الأسعار وتوفير مخزون استراتيجي من مادة الدقيق.

يُذكر أن نقابة المخابز اشتكت من نقص مادة الدقيق قبل أن تُفنّد الشركة الوطنية للمطاحن ذلك، مؤكدة توفره بسعر 178 ديناراً للقنطار.

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