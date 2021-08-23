وزير الاقتصاد يُناقش آلية تنظيم توريد القمح وإنتاج الدقيق

طرابلس 23 أغسطس 2021 (وال)- ناقش وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع شركات ومطاحن الدقيق والنقابة العامة للمخابز، آلية تنظيم توريد القمح، وإنتاج مادة الدقيق وتوزيعها على المخابز.

وتطرق الاجتماع الذي عقد الإثنين بمقر الوزارة، بحضور وكيل الوزارة للشؤون التجارية، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، لطرح عدد من المشاكل والعراقيل التي تُواجه المطاحن في توفير القمح، وسُبل معالجتها لضمان سيّر العملية الإنتاجية، وتغطية احتياج المخابز والسوق المحلي من مادة الدقيق.

وأكد الوزير أن وزارة الاقتصاد والتجارة؛ تعمل على تنظيم عملية توريد القمح، من خلال وضع آلية بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، بهدف توفير القمح للشركات ومطاحن الدقيق، وذلك وفق القدرة الإنتاجية بها ومتابعة توزيعه على المخابز والسوق المحلي، لضمان استقرار الأسعار وتوفير مخزون استراتيجي من مادة الدقيق. (وال) ن هــ/ ر ت

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