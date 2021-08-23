وزير الاقتصاد يؤكد العمل على تنظيم عملية توريد القمح من خلال وضع آلية بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعاً مع شركات ومطاحن الدقيق والنقابة العامة للمخابز لمناقشة آلية تنظيم توريد القمح وإنتاج مادة الدقيق وتوزيعها على المخابز.

تناول طرح عدد من المشاكل والعراقيل التي تواجه المطاحن في توفير القمح وسبل معالجتها لضمان سير العملية الإنتاجية وتغطية احتياج المخابز والسوق المحلي من مادة الدقيق.

كما أكد الحويج أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على تنظيم عملية توريد القمح من خلال وضع آلية بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي بهدف توفير القمح للشركات ومطاحن الدقيق وفق القدرة الإنتاجية بها ومتابعة توزيعه على المخابز والسوق المحلي لضمان استقرار الأسعار وتوفير مخزون استراتيجي من مادة الدقيق.

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