بتوجيهات من وزير الدولة للشؤون الاقتصادية..تنظيم ندوة بعنوان: المشكلات الاقتصادية والمالية التى تواجه مدينة درنة

إنطلق صباح اليوم بكلية الاقتصاد بجامعة درنة ندوة علمية بعنوان (المشكلات الاقتصادية والمالية التى تواجه مدينة درنة) .

وتضمنت الندوة المشكلات التي تواجه القطاع الخاص في مدينة درنة وأزمة السيولة النقدية والطاقات المتجددة “مشروع المراوح الهوائية بالفتائح” وإعادة الإعمار والاستقرار.

كذلك دور غرفة التجارة والصناعة والزراعة في دعم التنمية المحلية بمدينة درنة، ومطار مرتوبة الدولي ما بين التحديات والفرص.

كماتم طرح توصيات أحيلت إلى مكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية للبث فيها من أجل تذليل الصعاب و حل المشكلات الاقتصادية التي تواجه مدينة درنة والتي من شأنها أن تساهم في النهوض الاقتصادي بالمدينة.

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