العابد يناقش خطة وزارة العمل للتدريب وحصر العمالة

اجتمع وزير العمل والتأهيل “م.علي العابد الرضا” مع وكيل وزارة العمل لشؤون التأهيل “عبدالناصر العقيلي” ومدراء الإدارات، والمكاتب، والمكاتب النوعية، والجهات التابعة للوزارة.

تناول الاجتماع الاستماع لشرح من المدراء على أهم ما تم إنجازه خلال المدة الماضية، وواقع العمل في كل الإدارات والمكاتب.

وناقش الاجتماع خطة الوزارة للتدريب وحصر العمالة ، وعرض كل العراقيل والمشاكل التي تواجه الإدارات والمكاتب ، وآلية حلها.

كما تطرق الاجتماع إلى الهيكلية التنظيمية للوزارة، ومناقشة التنظيم الداخلي مع إشارة الوزير إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد للنهوض بالوزارة .

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