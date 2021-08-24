خلال اجتماعه مع رئيس أكاديمية الدراسات العليا..”الغويل” يشدد على ضرورة التحرك لتوظيف المعرفة لخدمة الاقتصاد الوطني

اجتمع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل مع رئيس وأعضاء أكاديمية الدراسات العليا و ذلك لبحث سبل التعاون المشترك.

وأكد الغويل على أهمية الأكاديمية في تقييم و ضبط مستوى الأعمال البحثية و بلوغ الباحث مستوى التميز و الاحترافية في إعداد البحوث نظراً لأهمية الاستشارات الأكاديمية .

كما شدد على ضرورة التحرك لتوظيف المعرفة لخدمة الاقتصاد الوطني لكي يتمكن الجيل الجديد من أخذ دوره الرئيسي و الوطني المؤثر في منظومة الاقتصاد المعرفي من خلال الجهود العلمية التي تقوم بها المراكز البحثية و الأكاديمية

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